A Villa Arconati un concerto speciale di violini

Musica con Vista, festival di musica classica all’aria aperta nei luoghi più suggestivi e nascosti d’Italia, fa tappa a Castellazzo di Bollate domenica 4 settembre. Per l’occasione, Villa Arconati ospita alle ore 20 un concerto del Quartetto Goldberg, preceduto alle 19 da un cocktail di benvenuto e dalla visita libera al Giardino monumentale della Villa.

Il Quartetto Goldberg

Il Quartetto Goldberg, formato dai violinisti Giacomo Lucato e Jin Zhang, dal violoncellista Martino Simionato e dalla violista Matilde Simionato, prende il nome in omaggio alle celebri Variazioni di Johann Sebastian Bach, brano che lega nel profondo i quattro componenti ed esprime gli ideali cardine del loro far musica: ricercatezza, semplicità e comunicatività. Nato come gruppo di studio durante la seconda ondata della pandemia, in un momento in cui i concerti e le possibilità di crescita come musicisti erano ridotte all’osso, il Quartetto nell’ottobre 2021 è ammesso allo Stauffer Center for Strings di Cremona, dove segue regolarmente il corso nella classe del Quartetto di Cremona.

ll concerto

Il concerto è una delle tappe di Musica con Vista 2022, il festival promosso dal Comitato AMUR, di cui Fondazione La Società dei Concerti è socio fondatore, insieme a Le Dimore del Quartetto e all’Associazione Dimore Storiche Italiane, ed è realizzato in collaborazione con Enit - Agenzia Nazionale del Turismo.

Il progetto

Partito l’11 giugno da Roma, fino al 23 settembre Musica con Vista percorre tutta l’Italia, da Trento a Palermo, in un viaggio musicale attraverso 37 concerti diffusi nei giardini, chiostri e cortili di palazzi e dimore storiche, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese. Il festival punta sullo sviluppo di un turismo lento, appassionato e curioso che attrae un pubblico eterogeneo alla scoperta di un'Italia nascosta, ed è realizzato grazie al sostegno di Aon e Poste Italiane, con il patrocinio di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Fondazione Italia Patria della Bellezza, Fondazione Symbola e Associazione Civita. Media partner del festival è gdm - giornaledellamusica.it.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.