CityLife Shopping District racconta la città con National Geographic

Prende il via dal 20 aprile “La mia foto”, il progetto curato da National Geographic in collaborazione con CityLife Shopping District: un'iniziativa fotografica volta a catturare l’anima “urban” del più grande distretto commerciale urbano d'Italia, frequentato dalla community trasversale di #CityLifers che qui vive, lavora o trascorre il proprio tempo libero.

Un invito a "lasciarsi ispirare"

Il progetto “La mia foto” è rivolto agli appassionati di fotografia, invitati a lasciarsi ispirare dal contesto distintivo di CityLife Shopping District e dell’area circostante, raccontando per immagini l’architettura contemporanea e la nuova concezione di spazio per il tempo libero e il lifestyle della più estesa isola pedonale di Milano. Un racconto che possa rappresentare il concetto di modernità urbana e cogliere l’energia di questo distretto commerciale dalle caratteristiche uniche.

Per lanciare il progetto, verrà creato un mini sito nel quale gli utenti potranno caricare la propria foto. Il sito dedicato sarà arricchito anche da contenuti esperienziali grazie a interviste, infografiche e approfondimenti tematici su CityLife, sulla vita dei suoi abitanti, su tecnologia, architettura e sostenibilità, per volgere lo sguardo verso il futuro dell’urbanizzazione.

Il contest finale

Si avrà tempo fino al 07 maggio per caricare i propri scatti urban, tra questi National Geographic ne sceglierà 25 che, in data 11 maggio, andranno a comporre un album dedicato sulla pagina Facebook NatGeoTvItalia. Saranno quindi gli utenti a votare la propria foto preferita e tra quelle che otterranno maggiori preferenze, National Geographic ne selezionerà una che il 17 maggio, verrà condivisa insieme alle altre 7 foto più apprezzate Gli 8 scatti oltre ad essere messi in evidenza sui canali social e sul sito di National Geographic saranno poi pubblicati in uno speciale allegato distribuito insieme al National Geographic Magazine, Il Venerdì di Repubblica e D la Repubblica delle Donne.

"La condivisione con National Geographic di valori come l’attenzione per la sostenibilità e la tecnologia", scrivono gli organizzatori "è alla base di questa nuova collaborazione di CityLife Shopping District, che diventa così il luogo ideale in cui sviluppare un racconto unico, grazie alla sua eterogeneità, alle avanguardie architettoniche e tecnologiche e soprattutto alla sua community di #Citylifers".