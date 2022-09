Acquista e vinci: un centro commerciale alle porte di Milano sta per regalare Gift Card del valore fino a 100 euro

Il Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano (MI), in Strada Statale dei Giovi 35, è un punto di riferimento storico per la provincia di Milano e Brianza. Da oltre 40 anni un grande Ipermercato Carrefour e una ricca e sempre rinnovata galleria garantiscono alla vasta e fedele clientela un'offerta completa, accurata e sempre al passo con i tempi. Il centro commerciale offre 70 negozi, di cui 6 medie superfici, una palestra ed un distributore di benzina. I negozi spaziano dall'abbigliamento, ai beni per la cura della persona e della casa, fino ai servizi, come la clinica dentale e la lavanderia. Il centro commerciale è anche fornito di un'ampia food court al primo piano e di un McDonald's. Inoltre, i parcheggi permettono di godere di una capacità totale di 3,066 posti auto.

Un concorso per vincere Gift Card da 20, 50 e 100 euro

Tra il 2 e il 18 settembre 2022, tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica fino alle 20, seguendo dunque gli orari del Centro, ci sarà un concorso a premi instant win attraverso totem presenti nella galleria del centro commerciale dedicato a tutti i clienti maggiorenni: ognuno avrà diritto ad 1 giocata per ogni scontrino o somma di scontrini per importo minimo di € 25 e fino ad un massimo di 3 giocate al giorno. Gli scontrini che consentono di maturare il diritto alla giocata, se non già utilizzati ai fini della partecipazione, daranno diritto a giocare anche in date differenti rispetto a quella di emissione, purché essi siano stati emessi dalle attività del centro commerciale durante il periodo di gioco del concorso. La registrazione degli scontrini avverrà grazie ad un lettore dedicato; tuttavia, nel caso in cui lo scontrino dovesse risultare illeggibile, il cliente potrà inserire i dati richiesti manualmente. Giocando è possibile vincere Gift Card da spendere nei negozi del centro commerciale da € 20, 50 e 100 per un montepremi totale di € 23,850. Il regolamento è consultabile nella direzione del centro o cliccando qui

Questa è la seconda di tre puntate – la prossima sarà a novembre – che sono in programma durante il 2022 nel centro commerciale!