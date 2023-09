1.200 euro in gift card da spendere al centro commerciale: fino a quando e dove partecipare al concorso a premi

Fare shopping gratis è il sogno di tutti. Ancora più bello poterlo fare come risultato di una vittoria. Al Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano, fino al 31 dicembre, ci sarà un concorso a premi (qui trovate il regolamento completo) per sfidare se stessi e gli altri partecipanti in entusiasmanti missioni per accumulare punti.

Basterà cercare il totem HAPU e inserire i propri dati. L'obiettivo finale è scalare la classifica, caricando anche i propri scontrini, per vincere gift card da spendere nei negozi.

Il Centro Commerciale Brianza è un punto di riferimento storico per la provincia di Milano e Brianza. Da oltre 40 anni un grande Ipermercato Carrefour e una ricca e sempre rinnovata galleria garantiscono alla vasta e fedele clientela un'offerta completa, accurata e sempre al passo con i tempi. Ci sono 70 negozi, che spaziano dall'abbigliamento, ai beni per la cura della persona e della casa, fino ai servizi, come la clinica dentale e la lavanderia, una palestra, un distributore di benzina, c'è un'ampia food court al primo piano e da qualche mese, un’attività di leisure, Wappy, dove è possibile divertirsi tra piste da bowling, autoscontri, realtà virtuale e molto altro ancora. Inoltre, i parcheggi permettono di godere di una capacità totale di 3.066 posti auto. È aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica fino alle 20. Le ristorazioni, invece, sono aperte fino alle 23.

Il Concorso Mission: Win! sarà un'occasione da non perdere per vincere gift card da spendere nei negozi delCentro Commerciale Brianza . Non vi resta che partecipare e provare a vincere, fino al 31 dicembre, al Concorso Mission: Win!Tutti i partecipanti entreranno nell’estrazione finale con l’opportunità di vincere premi sorpresa.