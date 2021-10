Adolescenti natanti digitali. crescere sospesi tra relazioni reali e relazioni virtuali

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II riprendono le attività in presenza proponendo un confronto con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta conosciuto per la sua esperienza con famiglie e adolescenti. Il digitale caratterizza in modo evidente e invadente il mondo dei giovani ragazzi, ma fino a che punto può modificare ed influenzare il loro modo di porsi in relazione con i propri pari? E quale peso ha la relazione virtuale nella loro affettività, nel loro modo di vedere la relazione con l’altro sesso? Come saranno le nuove famiglie di domani, nate sotto l’influenza mista del virtuale e del reale? Sono tanti i punti di domanda che questo argomento può sollevare.

Alberto Pellai è Medico, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, lavora come ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell'Università degli Studi di Milano, dove si occupa di Educazione alla salute ed Educazione Sanitaria e Prevenzione in età evolutiva. È stato post-doctoral fellow presso il comitato nazionale statunitense di prevenzione dell’abuso all’infanzia. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. Ha pubblicato molti libri per docenti e genitori, tra i quali: "Tutto troppo presto. L'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet", “L’età dello tsunami”, “Il metodo famiglia felice”, “Il primo bacio”, “Girl R-Evolution” (tutti editi da De Agostini), diventati best seller con traduzioni all’estero. Ad oggi, i suoi volumi di educazione emotiva e prevenzione sono tradotti in quindici nazioni. Collabora stabilmente come divulgatore scientifico con molte testate nazionali, tra le quali sono incluse: Famiglia Cristiana, Family Health e Radio 24. Ha vinto numerosi premi letterari. Su Facebook gestisce una pagina dedicata all'educazione e alla prevenzione seguita da più di 100.000 Followers.

L’incontro si terrà Martedì 19 Ottobre alle ore 18.30, presso la Sala Pio XII del Centro Pastorale Ambrosiano, Via Sant’Antonio 5, Milano. La grandezza della sala permette il rispetto delle normative Covid vigenti: sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso. La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II, e rimarrà visibile anche in seguito.

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

