Giovedì, 7 marzo 2024, ore 10:30 - 17:30, l'Associazione Ethicando di Milano organizza l'evento creatività e distaccamento nell'arte sostenibile presso la Sala della Passione della Pinacoteca di Brera, in via Brera n. 28 - 20121 Milano, con la curatela artistica e scientifica di Marco Eugenio Di Giandomenico.

L'evento consiste in una conferenza sulla tematica della sostenibilità dell'arte contemporanea (ore 10:30 - 13:00) durante la quale è presentato il libro "L'esperienza artistica di Tiziano Calcari. Creatività e lutto nell'arte sostenibile" (M.E. Di Giandomenico, Milano, Silvana Editoriale, 2023).

Sono previsti vari interventi da parte di personalità istituzionali, accademiche e universitarie, professionali e del mondo delle industrie creative.

L'iniziativa è promossa dalla piattaforma di comunicazione internazionale Betting On Italy (BOI).



