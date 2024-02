Si inaugura sabato 2 marzo alle 17.30 la collettiva “Confronti. Da spettatore ad artista”.



Si tratta forse della prima mostra in assoluto in cui lo spettatore ha l'opportunità di intervenire direttamente sull’opera dell’artista.



Lo scopo di questa iniziativa è di coinvolgere il pubblico, tradizionalmente spettatore passivo di una mostra, in una interazione attiva con l’opera artistica in esposizione.



A tale scopo Luigi Profeta ed altri artisti del Centro Click Art metteranno a disposizione alcune loro opere su cui i presenti alla mostra saranno liberi di intervenire, secondo il personale estro, con pennarelli, pennelli ecc. disponibili in loco.



È un modo per avvicinare concretamente il pubblico al mondo dell’arte e far sentire ognuno “artista”. I presenti avranno quindi la possibilità di esprimere la propria creatività sull’opera originaria che potrà essere modificata e magari migliorata con qualche tocco originale.



Partendo dal presupposto che la creatività non è un dono solo in possesso di pochi eletti, ma una abilità che va coltivata con tenacia e impegno, il pubblico potrà esprimere questa creatività e superare quella barriera invisibile che spesso impedisce di avere un approccio libero e diretto con l’arte.





Dunque ogni artista parteciperà con una o due opere e in oltre potrà mettere a disposizione una tela abbozzata, o semplicemente bianca, dove i fruitori potranno ispirarsi alle opere esposte, dipingere e sentirsi artisti per un giorno