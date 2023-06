Connessioni: installazione monumentale partecipata a cascina merlata

1.500 scatole di cartone, 30 km di scotch, più di 400 persone coinvolte nella co-progettazione e realizzazione, tre quartieri di Milano (Cascina Merlata/Gallaratese + Redo Merezzate + San Siro) coinvolti nella progettazione dell’installazione monumentale partecipata Connessioni a cura di Olivier Grossetête, con Jean-Marie Bergey e Francis Ruggirello, e in collaborazione con Gonzalo Bascuñan, Larissa Bergamaschi, Marco Petrone, Gaia Michela Russo, Rebecca Sforzani, Tommaso Tresso.

Questi, in sintesi, i numeri di una ciclopica installazione di cartone, alta sedici metri e lunga 24, che sorgerà l’8 luglio (e verrà abbattuta il 9 luglio) nell’arco di 48 ore nell’aia di Cascina Merlata grazie a un collettivo di artisti guidati dall’artista francese, noto per le installazioni monumentali temporanee che ha realizzato in molte parti del mondo grazie all’utilizzo di scatole di cartone e la partecipazione dei cittadini chiamati a collaborare per assemblare i giganteschi monumenti.



In sostanza, su progetto e con la guida degli artisti, i cittadini che hanno aderito alla call, costruiranno nel corso del mese di giugno i pezzi dell’opera che poi saranno assemblati collettivamente sabato 8 luglio.