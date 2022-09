Non c’è energia migliore di quella della cultura. Quando si alimenta di storia e natura.

Partendo da Manzoni Alessandro botanico e dalla sua rivolta del pane nei Promessi Sposi, Massimiliano Finazzer Flory dà voce ad un incontro tra letteratura e agroecologia insieme a Stefano Bocchi, professore ordinario del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano, per “Agenda 2030” a Villa Arconati FAR affrontando l’obiettivo CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo