Contaminazioni - mostra personale di E.Marnoni e cura di M.Bisazza e S.Ceffa

COMUNICATO STAMPA



Mostra personale di pittura di Elisabetta Marnoni

“CONTAMINAZIONI”

a cura di Massimiliano Bisazza e Silvia Ceffa





Opening Martedì 15 settembre 2020 dalle h 18:30



In mostra fino al 20 Settembre 2020



Presso: - ANTIQUUM ORATORIUM PASSIONIS -

Oratorio della Passione presso Basilica di S.Ambrogio,

P.zza Sant Ambrogio 23/A

20123 Milano

(alla sinistra dell'ingresso Principale della Basilica)



Apertura al pubblico:



dalle h 13:00 alle h 19:00 tutti i giorni sino a domenica 20/9/2020; tranne il giorno del vernissage (il 15/9/2020 dalle h 18.30 in poi).





“Possiamo comprendere l’essenziale solo partendo dai particolari.

Perché non possiamo sapere quale particolare sarà importante in seguito, quali parole metteranno in luce qualcosa”.

(cit. Sàndor Màrai)

Nello splendido contesto dell'Oratorio della Passione del 1490 affrescato dalla Scuola del leonardesco Luini, si dipana la prima mostra personale di Elisabetta Marnoni.



L'artista si esprime da un background che parte dal momdo tessile e del design, laddove le textures si mostravano con una certa serialità, tipica della decorazione insita nella trama e nell'ordito. La creatività artistica presente nelle sue opere aggiunge a quel percorso una forte connotazione emotiva.



Il suo percorso spirituale si evince dalla continua ed estenuante ricerca del “Sè”, dall'incontro personale con quella che ama definire “la scintilla divina” che si palesa nell'anima e nell'intimo di ogni essere umano.

Un profondo desiderio di ricerca di purezza e di semplicità che alberga nel cuore dell'artista Marnoni e che genera una matrice essenziale; quella stessa matrice che permea, quindi contamina, sia il segno che il colore nelle opere presenti in mostra.