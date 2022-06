I sistemi di bigliettazione elettronica in Lombardia. Stato di fatto e prospettive

Conduent Transportation, una divisione di business di Conduent Incorporated(Nasdaq: CNDT), ASSTRA Lombardia (associazione delle aziende di trasporto della Regione) e Gestione Governativa Navigazione Laghi, azienda che eroga il servizio pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, hanno presentato un evento sui Sistemi di Bigliettazione Elettronicain corso di realizzazione in regione Lombardia. L’appuntamento si è svolto il 16 giugnoa Desenzano del Garda, a bordo della motonave Andromeda appartenente alla flotta della Gestione Governativa Navigazione Laghi.

Il convegno

Il convegno è stato organizzato da ASSTRA Lombardia e Gestione Governativa Navigazione Laghi con la collaborazione di Conduent Transportation, allo scopo di promuovere un confronto fra i rappresentanti dell’Assessorato della Regione Lombardia, gli operatori del trasporto pubblico locale, le associazioni di settore per condividere lo stato di avanzamento dei progetti di bigliettazione elettronica in Lombardia. Ai partecipanti è stata fornita una panoramica dello stato dell’arte dei Sistemi di Bigliettazione Elettronica in corso di attuazione e la loro evoluzione nel breve-medio periodo. L’esperienza di Navigazione Laghi è stata inoltre condivisa come caso di successo: il nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica, implementato da Conduent Transportation, peraltro, fa seguito alla realizzazione del sistema di monitoraggio e tracciamento in tempo reale della flotta e della piattaforma di infomobilità. A conclusione degli interventi, si è svolta una tavola rotonda di confronto sugli argomenti presentati.

Un evento di grande rilevanza

“Per Conduent Transportation, questo evento è di grande rilevanza. Abbiamo l’opportunità di mostrare il lancio dei sistemi di Bigliettazione Elettronica, di monitoraggio e localizzazione della flotta e di infomobilitàrealizzati per Navigazione Laghi, che rappresentano per Conduent Transportationun traguardo importante. Possiamo altresì dimostrare il funzionamento degli stessi sistemi e la forte crescita che Conduent Transportation ha avuto nell’ultimo anno” ha affermato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “Il convegno è il frutto della collaborazione con Gestione Governativa Navigazione Laghi e ASSTRA Lombardia, organismi con i quali Conduent Transportation ha una relazione solida e improntata al miglioramento della qualità del servizio a vantaggio dei passeggeri”.

“Il convegno odierno è stata l’occasione per raccontare l’avvio del sistema di bigliettazione elettronica introdotto di recente da Navigazione Laghi, illustrando il percorso, impegnativo e tortuoso, che abbiamo affrontato e che dallo scorso mese di aprile ci ha portati a vendere, validare e gestire a 360° la vita dei titoli venduti fino alla chiusura contabile con la confluenza dei dati nel gestionale.” –commenta Alessandro Acquafredda Direttore Generale di Navigazione Laghi –“E’ stata una sfida importante che abbiamo voluto perseguire con determinazione, considerando altresì che il servizio di navigazione presenta peculiarità proprie e le criticità non sono state banali da superare sia per ciò che riguarda l’adeguamento dei differenti sistemi con quelli in uso, sia in termini di impatto sulle strutture interne coinvolte nel progetto. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti; il lavoro da completare è ancora lungo e abbiamo davanti nuovi traguardi che non mancheremo di affrontare, avendo come obiettivo il miglioramento dei servizi offerti ai nostri passeggeri.”

“Con questa iniziativa, promossa con Gestione Navigazione Laghi e con il supporto del partner Conduent Transportation, abbiamo voluto fare il punto con le aziende di trasporto della Lombardia impegnate nei progetti di innovazione dei sistemi di bigliettazione” –ha affermato Gianni Scarfone, Presidente di ASSTRA Lombardia –“ed al tempo stesso, tracciare una possibile rotta di evoluzione che possa portare concretamente all’interoperabilità dei sistemi ed alla sperimentazione sempre più ampia di modalità di integrazione tariffa