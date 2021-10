Primo Convegno Nazionale: Famiglie e disturbi alimentari

“Famiglie e disturbi alimentari: dal senso del limite all’azione di cura condivisa”: è questo il tema del Primo Convegno Nazionale che si terrà a Milano il 22 ottobre 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming nazionale sulla piattaforma www.psicologia.io. Il Convegno è organizzato da Villa Miralago e dalle Associazioni Ananke di Villa Miralago e ilfilolilla e vedrà partecipare come relatori rappresentanti delle istituzioni e numerosi esperti di rilevanza nazionale sul tema dei disordini dell’alimentazione. Villa Miralago - Cuasso al Monte (VA) - è il più grande Centro in Italia per la cura dei disturbi alimentari, struttura d’eccellenza integrata nel SSN lombardo. Le due associazioni si occupano attivamente di ricerca, prevenzione, formazione e informazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA). In particolare, ilfilolilla è un’associazione di soli familiari. Questo evento è, appunto, un’occasione di studio e confronto sul ruolo e il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura di pazienti con DCA. Questa tipologia di disturbi costituisce oggi un’emergenza che sembra non trovare un argine alla sua crescita esponenziale: si parla di tre milioni di italiani che soffrono di questa patologia, che tende inoltre a manifestarsi in un’età sempre più bassa. Durante il periodo di lockdown e di emergenza sanitaria si è riscontrato un peggioramento dei sintomi e un incremento del 30% dei casi, colpendo anche minori tra 10 e 12 anni.

Nel caso dei disturbi alimentari in età evolutiva il più delle volte sono proprio i genitori a chiedere aiuto. L’esperienza vissuta dai familiari non è meno drammatica di quella di chi patisce direttamente il sintomo: sentimenti di impotenza, solitudine, sensi di colpa e di vergogna irrompono con forza nelle dinamiche familiari. «Nel trattamento dei DCA l’intervento sulle famiglie è un imprescindibile atto tecnico specialistico di un percorso di cura condotto con impegno etico professionale», dichiara il Dott. Luca Modolo, direttore sanitario di Villa Miralago. Nel lavoro clinico è quindi necessario coinvolgere i genitori nella terapia ed accompagnarli in un percorso di cambiamento che passa anche attraverso una nuova percezione della patologia da parte delle famiglie. «Se i genitori vengono adeguatamente coinvolti e sostenuti possono costituire un valido aiuto non solo nel percorso terapeutico del paziente, ma anche nella promozione di attività di prevenzione e informazione sul territorio», aggiunge Cinzia Fumagalli, Presidente dell’Associazione “ilfilolilla”, realtà nazionale di genitori e familiari uniti nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare. Durante la giornata dei lavori, prevista per il prossimo 22 ottobre, diversi esponenti di Associazioni, come Consult@noi e Mi Nutro di Vita, daranno voce alle testimonianze di genitori di pazienti che soffrono di DCA. Moderatori delle tre sessioni stabilite dal programma del Convegno saranno il Dott. Luca Modolo e il Dott. Alessandro Raggi, coordinatore della Rete Ananke e Vice- Presidente dell’Associazione Ananke di Villa Miralago.

Al Convegno parteciperanno come relatori alcuni tra i professionisti più autorevoli in Italia nel settore sanitario. «Il Convegno vuole rappresentare un importante e necessario momento di confronto tra rappresentanti istituzionali, operatori sanitari e Associazioni che operano nel campo dei disturbi del comportamento alimentare», afferma il Presidente di Villa Miralago Mario Pozzoli «la continua e concreta collaborazione tra queste realtà è funzionale all’individuazione di interventi e strategie operative sempre più efficaci». Numerosi i patrocini a sostegno dell’iniziativa: Regione Lombardia, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (SIRIDAP) e Consult@noi. Interverranno, inoltre, illustri rappresentanti istituzionali, come la Dott.ssa Laura Dalla Ragione, referente scientifico del Ministero della Salute per i DCA e Presidente SIRIDAP, e l’On.le Simona Tironi, Vice-Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia. «Su questi temi così delicati la Lombardia non può e non vuole rimanere indietro. Bene, dunque, che ci siano iniziative come questa, che consentono di proseguire nel confronto con le associazioni, le famiglie e i professionisti, al fine di trovare spunti e obiettivi per migliorare ciò che possiamo fare per i nostri giovani», dichiara la Vice-Presidente Tironi. Il Convegno si terrà dalle 09:00 alle 16:30, con i soli relatori in presenza a Milano. È possibile iscriversi al webinar sul sito www.psicologia.io che trasmetterà l’evento in diretta streaming. Il webinar conferisce, inoltre, dieci crediti formativi gratuiti ECM per i professionisti sanitari.