Conversazioni eretiche Teatro studio al centro culturale di Milano

“Conversazioni eretiche”, three special shows, un percorso teatrale di tre tappe.

Oscillazione tra la domanda di verità e il dubbio di chi crede che quella verità non esista.

Con coraggiosi esploratori della parola ci addentreremo con voi in testi di McCarthy, Luigi Giussani, Franc?oise Sagan, in un avventura alla ricerca più che di una meta quanto piuttosto un'apertura, rendendo possibile che un po’ di meta sia anche in ogni passo,

Potremmo perderci. Forse ci perderemo per strada, forse torneremo al punto di partenza del nostro viaggio, forse non ci muoveremo di un passo.

Ma proprio in quello spazio che sta tra il dubbio e una qualche verità si insinua la parola teatrale: senza paura della radicalità, senza nessuna etichetta, senza troppe reti di protezione.

“Conversazioni eretiche”, alla sua prima edizione, grazie a Fondazione Cariplo, vuole essere uno spazio di libertà lontano da ogni moda o norma teatrale e vuole tentare di intercettare e condividere un'urgenza di senso che fa diventare il nostro essere nel tempo un po' meno contingente.

Provando a essere ambiziosi, un po' più necessario.



1° Incontro: domenica 24 marzo ore 16,30

Le mie letture

Dal libro di Luigi Giussani

con Matteo Bonanni, Marta Lucini, Antonio Rosti

Adattamento a cura di Chiara Marchionni

Consulenza drammaturgica di Fabrizio Sinisi

Regia di Paolo Bignamini

aiuto regia Giulia Asselta

Produzione Centro Teatrale Bresciano



2° Incontro: venerdì 19 aprile ore 20,30

Sunset limited

Da Cormac McCarthy (il unico suo scritto di teatro)

con Antonio Rosti e Roberto Trifirò

regia Paolo Bignamini

aiuto regia Giulia Asselta

produzione Centro Teatrale Bresciano



3° Incontro: venerdì 3 maggio ore 20,30

Bonjour tristesse

Dal romanzo di Françoise Sagan

con Debora Zuin



aiuto regia Giulia Asselta