Sulle corde di Rameau apre la stagione 2021 di Classicaperta

Inizia la programmazione di ClassicAperta con quattro eventi prima dell’estate Milano, 19 maggio 2021, Sabato 22 maggio alle ore 18:00 nel cortile di Casa Berra – Via Berra 10 Milano Municipio 2 -l’Associazione per MITO ETS presenterà Sulle corde di Rameau di Luca Ciammarughi, Pablo Ezequiel Rizzo e Alessandra Cozzi; lo spettacolo si svolgerà all’aperto nel chiostro di Casa Berra, edificio storico in zona via Padova già noto a chi segue gli eventi ClassicAperta per i concerti e per il restauro della finestra monofora del XIII secolo. Nel corso dell’evento verrà presentato il restauro della targa storica dedicato a Domenico Berra Berra: i restauri sono stati realizzati a cura dell’Associazione per MITO. Come per tutti gli eventi di ClassicAperta, in cui viene applicata la normativa di prevenzione anticovid del momento, la partecipazione è gratuita ed è necessaria la registrazione nominativa sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sulle-corde-di-rameau-progetto-artistico-con-luca-ciammarughi-154228314039). La rassegna proseguirà sabato 5 giugno alle ore 18.00 con un concerto del duo piano e violino dei Maestri Nicolo’ De Maria e Christian Joseph Saccon nel Parco della Parrocchia San Giovanni Bosco - Via Mar Nero, (accesso da Via Viterbo) Milano – Municipio 7. Sabato 19 giugno alle ore 18.00 (prova generale aperta il venerdì 18 alla stessa ora) andrà in scena l’”Opera da cortile” Elisir d'Amore di Gaetano Donizzetti presso le Case popolari di Via Saint Bon, 6 – Municipio 7 di Milano, per la regia di Luca Valentino, in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, e la partecipazione del Coro Musicae Cultores di Milano, delle Cooperative Il Gabbiano e Opera in fiore, il Comitato Inquilini e l’assistenza di MM spa. Lunedì 21 giugno alle ore 18.00, in occasione della Festa della Musica, in Piazza Ferrara a Milano – Municipio 4, nei pressi del Mercato Comunale: concerto pianistico con excursus musicale sino alle composizioni del Maestro E. Morricone: progetto del Maestro Emanuele Misuraca, che ha già collaborato con l’Associazione ed è noto al pubblico anche per il suo ruolo nella fiction RAI La Compagnia del Cigno. Maggiori informazioni su questi e i successivi eventi sul sito dell’Associazione, all’indirizzo: www.xmito.org L’Associazione per MITO nasce nel 2016 per offrire un contributo affinché la buona musica si diffonda e sia accessibile a tutti quelli che lo desiderano, anche a quanti si trovano in situazioni disagiate per trovare attraverso la musica sollievo e serenità. Dal 2021 è anche Ente del Terzo Settore. L’Associazione propone durante tutto l’anno incontri con la musica classica da vivere in ambienti non convenzionali, per consentire a tutti, oltre al piacere dell’ascolto, di conoscere luoghi della città, l’identità e l’anima dei quartieri, che anche per questo vanno valorizzati affinché siano luoghi vitali di aggregazione e di sviluppo sociale e culturale.