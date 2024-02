"corpi in-tensione" di vincenzo pipitone a milano, alla galleria ma-ec, dal 1 al 10 marzo

La tensione di corpi senza vesti che vagano in luoghi dimenticati e disabitati. Figure che talvolta sembrano statue di marmo e talvolta proiezioni della mente che diventano un tutt’uno con l’ambiente circostante. Scatti che vorrebbero condurre lo spettatore ad una riflessione su quelle emozioni e su quelle paure legate a quel vissuto personale in cui tutti possono rispecchiarsi. La personale del fotografo palermitano Vincenzo Pipitone, Corpi In-Tensione, approda a Milano, dal 1 al 10 marzo alla Galleria MA-EC (situata a due passi dal Duomo di Milano, in via Santa Maria Valle, 2). nell’ambito della collettiva “Milart” organizzata da Art Space.



“Per me una foto di nudo non è mai felice – spiega Vincenzo Pipitone – un corpo nudo, infatti, esprime la parte più intima di sé stessi che si rivela, nella maggior parte dei casi, sempre triste, perché legata a quei ricordi e a quelle percezioni che ciascuno custodisce nel proprio profondo”.