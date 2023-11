Dopo l’esordio del 2019, e le fortunatissime edizioni successive, venerdì 01 dicembre 2023 alle ore 20:30 torna dal vivo in unica, corposa serata Corpi sul palco, la rassegna di performance artistiche a Teatro Linguaggicreativi curata e presentata da Andrea Contin.



Come sempre gli artisti invitati appartengono a generazioni diverse e hanno modi espressivi eterogenei, così che Corpi sul palco possa offrire una visione non esaustiva ma sintomatica del mondo della performance nelle arti visive, in una visione tra pari e all’interno di un contesto diverso ma proprio per questo estremamente stimolante e denso di valenze simboliche e psicologiche.



Offerta libera a partire da 7 euro.