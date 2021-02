Correlazioni: legami di rame 2021

È aperto il bando per l’installazione collettiva CORRELAZIONI – Legami di RAME dell’associazione LeArtiPossibili. Il progetto, ideato da Francesca Bagnoli e Cristina Ghiglia, si riconferma un perfetto connubio tra tematica artistica e sociale, grazie al continuo dialogo tra saperi e metodologie delle relative discipline. In questa relazione, l’arte e l’artigianato divengono, in seno al progetto, espressione pratica di partecipazione.



Ogni progetto de LeArtiPossibili copre il lasso di tempo di un biennio e si sviluppa a partire dalle riflessioni su un particolare materiale impiegato nelle pratiche artistiche. Se le precedenti edizioni hanno presentato opere create a partire dalla carta e dal tessuto, l’installazione collettiva del 2021 concluderà il percorso, iniziato con la Biennale 2020, dedicato al RAME.



Il rame, materiale da sempre legato a svariati impieghi artistici e manifatturieri per le sue incredibili proprietà di malleabilità e duttilità, sarà quindi nuovamente il focus del progetto espositivo de LeArtiPossibili, che delinea quest’anno, nei termini di un’installazione collettiva, fin dal titolo i suoi intenti, sottolineando la capacità del rame di connettere e mettere in relazione grazie al suo elevato grado di conducibilità.



La call, aperta fino al 10 aprile 2021, si rivolge a singoli e gruppi, sia che abbiano già partecipato alle scorse edizioni, sia che non ne abbiano ancora preso parte, in una prospettiva di ampliamento degli orizzonti per la creazione di nuovi legami relazionali. Le opere da presentare dovranno essere realizzate su una base di lastrina di alluminio anodizzato rame di misura 15 x 15 cm, da un minimo di 2 a un massimo di 6 per partecipante, in numero pari. L’installazione collettiva sarà composta da frammenti di rame relazionati in maniera sinergica a formare una grande onda luminosa, a simboleggiare possibili legami: legami di RAME.



L’installazione collettiva sarà ospitata da venerdì 4 a domenica 6 Giugno 2021 presso lo spazio espositivo Stecca 3 di Milano. La partecipazione prevede un contributo di 20 €, comprensivo di tessera associativa per l’anno 2021.

Il bando è scaricabile alla pagina https://www.leartipossibili.it/post/bando-installazione-collettiva-2021-correlazioni-legami-di-rame.html.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.leartipossibili.it.