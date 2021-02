Correlazioni | Paki Paola Bernardi



A cura di Silvia Agliotti



23 Febbraio – 12 Marzo 2021



Opening 23 Febbraio ore 17 – 20



In galleria è ancora presente l’installazione Risveglio-Family 2021 di Simona Uberto, con i valori e significati che porta con sé e che comunica agli altri.



Gli ingressi alla mostra saranno contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza.



A Gli eroici furori vengono presentate due azioni diverse e congiunte di Paki Paola Bernardi: la prima ci propone una serie di cianotipie stampate durante la sua residenza a Berlino un anno fa che in parte si ispirano alla sua esperienza della città e al suo desiderio di comunicare, in parte agli anni ‘20 e ’30 della Bauhaus e dello sviluppo di nuove e rivoluzionarie teorie psicanalitiche.

Altre sue importanti fonti di ispirazione sono le sperimentazioni fotografiche di László e Lucia Moholy-Nagy e di Man Ray, insieme a quelle sulla psiche di Wilhelm Reich, il noto discepolo di Freud che con la sua teoria degli orgoni ipotizza un'energia cosmica contenuta nell'atmosfera e nella materia vivente (di colore blu), e riconosce il ruolo sociale della sessualità, coniando il termine ‘liberazione sessuale’ e mettendo le basi per lo sviluppo di un approccio moderno alle tematiche umane e psicoterapeutiche. Ed ecco perché le cianotipie di Paki sono tutte di colore blu.

La seconda azione di Paki Paola Bernardi riguarda il suo lavoro come illustratrice, la presentazione al pubblico del nuovo mazzo di carte Archechic, con testi di Erika Serafin.

Il mazzo è un viaggio nella storia delle donne e della moda femminile del Novecento, attraverso 21 carte, 21 archetipi di donne e 21 stili diversi, dove ogni carta è portatrice di un messaggio inteso sia a far conoscere la storia della moda sia a permettere di scoprire qualcosa di sé.

Anche qui il focus è quello della scoperta e dell’auto-consapevolezza, seppure in modo giocoso, divertente e un po’ magico, attraverso le carte.

Durante la giornata di Opening, prolungato ai fini della sicurezza, la psicologa Carolina Camurati introdurrà i temi che riguardano Wilhelm Reich, l’energia orgonica, spaziando poi sul rapporto moda-psiche e sull’uso della realtà come specchio e rappresentazione.

Seguirà una dimostrazione dell’uso delle carte.