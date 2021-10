Corsa 5 o 10 chilometri sabato al Parco Sempione: "Libera la mente, fai muovere Milano" di Asics

ASICS invita tutti gli appassionati di corsa e gli sportivi a partecipare all’evento “Libera la Mente, Fai Muovere Milano”, in programma sabato 16 ottobre in Parco Sempione a Milano, con l’obiettivo di spingere sempre più persone a muoversi e sollevare non solo le proprie menti, ma anche un’intera città. Il brand giapponese crede da sempre nello sport come driver per ottenere un benessere psico-emotivo e favorire così il giusto bilanciamento tra corpo e mente. L’allestimento di “Casa ASICS” intende creare uno spazio dedicato agli appassionati di running che qui potranno, grazie alle attività e agli ospiti speciali presenti, approfondire la compagna di brand Uplifting Minds e il tool Mind UplifterTM. Grazie al tool, si potrà tenere traccia di tutte le menti sollevate e verificare il potere benefico che lo sport ha avuto sul capoluogo lombardo.

Qui per registrarsi

Ogni partecipante, scegliendo l’opzione “Uplift Milano” dal menu a tendina, può fin da ora utilizzare il tool e contribuire a creare così una mappa virtuale, tenendo traccia di quanto Milano, grazie al potere edificante dello sport, è stata sollevata. Per ogni mente sollevata, ASICS Italia si impegna a donare € 2,00 a Progetto Itaca, Fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie. Il percorso in “Casa ASICS” è costellato di momenti legati alla dimensione della mente e ad altri dedicati a quella del corpo, in pieno spirito Anima Sana In Corpore Sano. Sul palco si racconterà infatti non solo della campagna Uplifting Minds, ma si alterneranno esperti di running, nutrizione e benessere mentale, senza dimenticare gli aspetti più tecnici legati alle scarpe da corsa e alcune Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is derived and the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athletic footwear, apparel and accessories.

I partecipanti concluderanno il loro viaggio in “casa ASICS” con una Mind Run di 5k o 10k, accompagnati dal gruppo degli ASICS Frontrunner e da importanti nomi dell'atletica italiana, come Stefano Baldini e Valeria Straneo. L’iscrizione, completamente gratuita, può essere effettuata attraverso la pagina dedicata all’evento asics.tv/FaiMuovereMilano selezionando lo slot orario desiderato a cui partecipare. All’interno di “Casa ASICS” saranno rispettate tutte le normative vigenti riguardo alla prevenzione da contagio del SARS-CoV-2. L’ingresso sarà consentito ai possessori del “Certificato verde” (Green Pass).

