"Carton boat race", la gara con le barche di cartone: le regole, come partecipare

Tutti a bordo. Sabato 1 luglio, con partenza alle 13.30, torna a Turbigo la "Carton boat race", la mitica gara con le barche di cartone. L'appuntamento è sul Naviglio, dove i 25 equipaggi si sfideranno per portare a casa la vittoria.

Le regole, decise dal comune, sono poche e chiare. Ogni squadra - composta al massimo da cinque persone, di cui due dovranno andare in barca - ha due ore e mezza per costruire la propria imbarcazione. Come materiali sono ammessi soltanto i due rotoli di nastro adesivo fornito dall'organizzazione e del cartone - di quello classico per scatoloni - non incollato su più strati e non pre colorato e pre trattato. Ammesse invece pagaie di qualsiasi tipo per gli equipaggi che non vorranno "remare" con le mani.

"Costruisci la tua barca, sali a bordo e naviga", l'invito del comune di Turbigo. La quota d'iscrizione per i due marinai e i tre aiutanti è di 50 euro.