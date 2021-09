Corsa dei tre parchi a sostegno di banco dell'energia

Domenica 12 settembre una corsa non competitiva attraverserà il Parco di Trenno, il Parco delle Cave e Boscoincittà a Milano. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, 12 o 5 km, con orario di partenza rispettivamente alle 9.30 e alle 9.15, in una giornata immersa nel verde della città. Iscrivendosi si sosterrà Banco dell’energia, ente senza scopo di lucro istituito nel 2016 dalla Life Company A2A e dalle sue Fondazioni AEM e ASM per aiutare persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.

Per partecipare https://www.treparchi.it/

