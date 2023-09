Riparte la stagione del galoppo a San Siro

All’Ippodromo Snai San Siro continua la stagione di galoppo dopo la pausa estiva con l’inizio della sessione autunno-inverno che parte da domenica 17 settembre e si chiuderà sabato 25 di novembre. Si ri-parte con la 29^ giornata strutturata su otto corse a partire dalle ore 14:10 (apertura cancelli di piazzale dello Sport 16 dalle ore 12 – ingresso a pagamento). E tra queste otto balzano all’attenzione le ultime tre prove: la prima di queste è il Premio Pietro Bessero, listed riservata alle femmine di 3 anni ed oltre, poi l’Ippolito Fassati, prova tradizionale per i cavalli di 3 anni e da poco tempo accorciata sul miglio in pista grande; e al termine della giornata il Premio Cancelli, Handicap Principale di tipo A per i velocisti di 3 anni ed oltre sui 1.200 metri. Ma andiamo per ordine.

PROGRAMMA

PRIMA CORSA – PREMIO 135^ STAGIONE AUTUNNO

Avvio di programma con una maiden per i cavalli di 2 anni sulla distanza di 1.500 metri di pista media. Pisa Secret ha debuttato bene e sull’auspicabile progresso sarà tra i più gettonati, ma ancor di più convince Billy Jango, reduce da un secondo posto solidissimo in cui aveva ripreso le promesse fatte in un esordio assolutamente migliore di quanto non dica il risultato. Kadegliano si è messo molto bene in luce in estate e sarà un fattore, mentre bisognerà vedere cosa dirà il mercato per gli inediti, tra i quali segnaliamo Lollo.

SECONDA CORSA – PREMIO FERRUCCIO GORNI

Anche alla seconda prova si resta sui 1.500 metri della pista media ma per la tradizionale condizionata per i maschi di 2 anni che preparano il Riva del prossimo 1° ottobre. Pochi ma buoni, e tutti con chance, e se Fly By Fly migliorerà senza dubbio spostato su una pista selettiva e avendo guadagnato in esperienza, una leggera preferenza si accorda a Pamunkey, che ha prontamente riscattato una seconda apparizione un po’ al di sotto delle attese con una vittoria in maiden molto autorevole e in linea sull’ottimo debutto. Burrobirra e Master sono inseparabili e sono già molto rodati mentre Gaeli arriva da una prova fuori quadro che non fa troppo testo.

TERZA CORSA – PREMIO TEATRO DEL CAVALLO

Dalla terza corsa scendono in pista le femmine, sempre di 2 anni, per la maiden gemella di quella di apertura sempre sui 1.500 metri su pista media. Non si inventa niente e si va dritti con Zarina, battuta di pochissimo al debutto alle Capannelle in cui ha confermato le credenziali della vigilia, senza contare che l’esperienza della corsa la porterà avanti molto. Quest’ultima valutazione vale certamente anche per Tajine, ancora più bisognosa di assaggiare il clima agonistico, con la stessa tedesca Tech Solution che ha fatto vedere a Merano di saper muovere le gambe. Occhio a Nunu, che finora ha mostrato solo a sprazzi il suo potenziale, con l’inedita Sujaya che va monitorata sul mercato.

QUARTA CORSA – PREMIO ANCILLA FERRARIO

Si continua ancora con la generazione più giovane in azione per la condizionata riservata ai velocisti sui 1.200 metri intitolata alla storica bookmaker. Amorevole è la favorita tecnica della corsa, avendo vinto in ottimo stile l’Avvenire e soprattutto replicando la prestazione con il secondo posto del Primi Passi, ma, strizzando l’occhio alla quota, si può tentare con Portomatto, che nel Primi Passi aveva forzato molto nella prima parte di corsa calando nel finale e che, a sua volta, aveva in precedenza siglato una prova di selezione come l’Alberto Giubilo a Roma. Molto intrigante anche Eternal Blossom, che rivede dal Poncia, vinto con il circoletto rosso.

QUINTA CORSA – PREMIO GOFFS IRLANDA

Alla quinta corsa di nuovo le femmine di 2 anni per l’ultima corsa per i giovanissimi, la condizionata sui 1.500 metri sponsorizzata dalla Goffs Irlanda. Anche qui il livello è adeguato alla categoria, con Beauty Of Tuscany che sarà l’ovvio punto di riferimento del quintetto alla luce del doppio piazzamento in listed, soprattutto quello del Mantovani, dove ha superato l’esame distanza. Quel giorno Confort Zone ha corso al di sotto delle aspettative, ma nelle due precedenti apparizioni aveva mostrato ben altro e potrebbe ribaltare la linea sfavorevole. L’Incorreggibile dal canto suo si è segnalata in ascesa e proverà a fare un altro passo avanti.

SESTA CORSA – PREMIO PIETRO BESSERO

Ed ecco la listed riservata alle femmine di 3 anni ed oltre, impegnate sulla distanza del miglio su pista grande. Tra le partenti i favori sono rivolti verso Estrosa, splendida protagonista di una primavera in crescita culminata con la piazza d’onore del Regina Elena e l’ottimo quarto posto delle Oaks. Non se la porta da casa però, perché Swipe Up ha un curriculum che parla da solo, con la prestazione del Vittadini particolarmente solida e perché Hey Honey e White Lips sono due ottimi elementi che avranno il vantaggio di essere già rientrate. Evina non si è confermata a 3 anni ai livelli top, ma torna su questa distanza e qui arrivò seconda nel Dormello, e se Spanish è una velenosa mina vagante, non si deve sottovalutare Eliana, che sta crescendo.

SETTIMA CORSA – PREMIO MSE IPPOLITO FASSATI – Trofeo Goffs Irlanda

Dopo il Bessero troviamo la seconda listed del pomeriggio con la prova tradizionale per i cavalli di 3 anni e da poco tempo accorciata sul miglio in pista grande. Teniamo buona la linea del Premio Estate con Arabian Legend che aveva replicato una vittoria assolutamente promettente, confermando nel contempo di poter essere un nome importante, soprattutto su questa distanza. Alle sue spalle finirono il regolarissimo Wide Sea e un Mangiafuoco in parabola ascendente, che ovviamente contano molto, così come non può non contare Amabile, che aveva chiuso maluccio la stagione scorsa ma con le attenuanti e che resta il runner-up del Parioli. My Eternal Love si presenta da una prestazione notevole in progresso e nessuno si dimentica delle due ospiti estere, con Palerma che se ripetesse il terzo posto del La Grotte sarebbe un osso molto duro.

OTTAVA CORSA – PREMIO CANCELLI

A chiudere il trittico delle prove clou e l’intero programma di corse all’Ippodromo Snai San Siro il Cancelli che da quest’anno è Handicap Principale di tipo A valido per i velocisti di 3 anni ed oltre sui 1.200 metri. Una chiusura quanto mai adeguata, dove la scelta pende tra I Know Whye Raifan, i due top weight non certo a caso, tra loro virtualmente inseparabili, ma con il primo leggermente preferito in virtù dell’ultimo scontro diretto a suo favore e di uno steccato migliore. Sbagliato però pensare ad un match, con Gauss pronto a mettersi in mezzo, ma pure con Beautiful Cindy e Sopran Akilios che salgono di livello dopo vittorie che autorizzano il tentativo. Da non sottovalutare neppure Jack Folla, che alza anche lui il tiro.

Prossima riunione di corse all’Ippodromo Snai San Siro è per mercoledì 20 settembre.

Ippodromo Snai San Siro Milano – Info utili

Ingresso e biglietteria: piazzale dello Sport 16;

Costo biglietto intero: 5 euro a persona – biglietto famiglia: 7,50 euro;

Gratuito per i minorenni e portatori di handicap certificato più un accompagnatore.