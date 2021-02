Corsi soccorritori volontari e volontari trasporto sanitario - 2021

Croce Bianca Milano sezione Milano Vialba è pronta a iniziare i nuovi corsi per Volontari Soccorritori (120 ore) e Volontari Trasporto Sanitario (46 ore)!



Ti aspettiamo - di persona! - alla serata di presentazione, giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21, nella nostra sede in via Ugo Betti 62 a Milano.



Per permetterci di organizzare la presentazione garantendo la sicurezza necessaria, ti chiediamo di confermare la tua presenza scrivendo a corsi@crocebiancavialba.org



I corsi sono gratuiti, sono aperti a tutti tra i 18 e i 65 anni e si svolgeranno in modalità mista a distanza / in presenza.