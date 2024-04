Corsico Design District, il Fuorisalone a due passi da Milano

In occasione della Design Week 2024, il Parco ex Area Pozzi di Corsico si trasforma in un distretto dedicato al Design, dove ogni giorno, dal 16 al 21 Aprile, un'organizzazione milanese porterà la sua esperienza unica.

Nel corso della Design Week, il parco diverrà una vera e propria tela artistica. Marco Oggian, rinomato designer italiano, trasformerà un'area del parco in un'opera d'arte, che rimarrà esposta per sempre. Il parco sarà accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consentire al pubblico di ammirare l'opera di Oggian.

Il talento di Marco Oggian

Marco Oggian, il visionario del design nato a Venezia nel 1990 e cresciuto con la magica vista del Lago Maggiore, ha forgiato la sua strada come graphic designer, dando vita a progetti che fanno parlare le forme semplici e i colori vivaci. Attraverso il suo marchio "True Color Films" e lo studio "Brutto", ha affrontato temi sociali e controversi.

Il talento di Marco ha conquistato l'attenzione di giganti del settore, collaborando con brand di fama mondiale come Nike, Zara, e Apple. La sua impronta creativa ha varcato confini nazionali, con opere che sono state pubblicate in oltre 40 libri e esposte in gallerie nelle città più iconiche, da Parigi a Barcellona, fino a Milano. Di seguito il render dell'opera che verrà sviluppata da Marco Oggian al parco Pozzi.

Informazioni utili

Il bar e i food truck saranno aperti dalle 10 alle 24, mentre gli eventi musicali e culturali si svolgeranno dalle 18 alle 23:30.