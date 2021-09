Corso di disegno per ultra sessantenni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'associazione Aps OrSolArt riprende la propria attività con l'organizzazione di corsi a piccoli prezzi. L’associazione, consapevole che l’utilizzo delle arti visive esercita una benefica funzione contro “gli insulti degli anni”, la depressione e lo stress dell’invecchiamento, propone dei corsi dedicati a chi ha superato i sessant’anni d’età, i "nonni" che in questi periodi di pandemia sono stati spesso le colonne portanti delle nostre famiglie. L’arte sollecita l’immaginazione, avvicina alle proprie emozioni e fa riemergere lati dimenticati della personalità, suscitando benessere e calma. Il ritratto copiato dalla fotografia di una persona cara, può restituirla meglio della foto stessa perché introduce elementi creativi che ne rendono più vivo e autentico il ricordo. Un autoritratto può riportare alla luce tratti perduti o inconsci del proprio carattere, così come un paesaggio inventato o ricordato, può resuscitare in tutta la sua reale portata, il significato di un momento o di un’esperienza preziosi. L’arte è un percorso di analisi che riavvicina alle cose veramente importanti e fa pulizia di quelle inutili. I lavori eseguiti non verranno intesi come rappresentazione fedele di una realtà fotografica, ma come pura e semplice emozione o mezzo per suscitarla. La creatività diventerà così espressione di libertà e possibilità di infrangere le regole, perché per lei le regole e il tempo non esistono. Gli incontri saranno un pretesto per parlare di sentimenti e delle forme e dei colori che potranno esprimerli. L’associazione OrSolArt è anche convinta che, dopo questo lungo periodo di pandemia, sia necessario tornare a condividere le proprie emozioni; socializzare e confrontarsi aiuterà il benessere personale e renderà più facile superare l’isolamento e affrontare le sfide della vita quotidiana. Il materiale necessario verrà messo a disposizione daOrSolArt. Ogni incontro settimanale di due ore a partire da metà Settembre, 5 euro. E’ richiesta la tessera associativa. Il corso si terrà nella sede operativa “AiBinari” nel mezzanino del metrò e del passante di piazza Repubblica a Milano, all’ angolo tra viale Tunisia e Via Vittor Pisani. Condurrà gli incontri Laura Ruberto, docente di educazione artistica, pittrice, grafica e fotografa. Per informazioni o prenotazioni, dalle 12 alle 18: 3534187639 orsolart@gmail.com Obbligatorio il green pass. Tutte le informazioni anche sul volantino allegato