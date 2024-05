Corso packaging

Programma in aula:

- lavorazione dei tessuti su scatola

- pacchetti carta - raso e tessuto

- lavorazione dei tessuti raso - seta - lino - iuta - preparazione fiori, rivestimenti, fiocchi

- rivestimento con i tessuti

- impariamo a lavorare con le reti in tessuto

- sviluppo del confezionamento floreale su scatole

- segnaposto su scatola

- centro tavola su scatola

- decorazione fiori

- decorazioni miste (perle, vetro, candele, sassi)

- come confezionare tipologie di merce differente per volume

- nastri e le varie tipologie

- fiocco di chiusura

- doppio fiocco di chiusura

- lavorazione nel packaging alimentare

- rosa a nodo

- foglia di nastro (confezionamento in modo scenico su scatola del nastro)

- nastro piatto - effetto cascante -

- rivestimento merce, giochi scenici

- nastri- lavorazione estetica con i nastri raso, juta, resina

- lavorazione su carta e nastro con decorazioni su composizione floreale - decorazione con elementi stagionali

- lavorazione con carta trasparente - lavorazione e decorazioni piatte e decorazioni tridimensionali

Costo corso comprensivo dei materiali 450,00 - comprensivo dei materiali.

tre giornate lavoro dalle ore 10,00 alle ore 16,30 in orario continuato.

