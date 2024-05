Corso party planner

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INTERATTIVA ONLINE (SEMPLICE E DI FACILE ACCESSO) CON AIUTO TUTOR - INVIO KIT MATERIALI LAVORO PER AGEVOLARE L'ALLIEVO CON LE LEZIONI. Attivazione piattaforma intereattiva con tutte le lezioni euro 180,00 - ENTRA IN AULA INTEREATTIVA - INIZIA SUBITO EURO 180,00 - ISCRIZIONE



Programma:



- Gestione e tematica evento

- Progetto e creazione a tema di una festa od evento

- Flower desigenr - tecniche e di addobbo in fresco

- Buoquet e segnaposto

- Realizzazione confettate - caramellate

- Tecniche decorative addobbo sala

- Baloon art - decorazione

- Confezionamento e presentazione regali

- Concretizzazione progetto

- Figure professionali importanti

- Logistica e tempistiche

- Fornitori di settore

- Sviluppo preventivi per privati e agenzie

- Avviare un’attività

- Corso sviluppo laboratoriale

- Esercitazioni pratiche

- Materiali e novità di settore

CORSO IN AULA INDIVIDUALE - Via Gramsci 34 - Bollate - Milnao



Durata corso 5 giorni dalle ore 10,00 alle ore 16,30 in orario conti (possibilità di inserirsi presso le aule del laboratorio sviluppando pacchetti full-immercion per chi arriva da lontano e pacchetti con incontri settimanali) 700,00 € compresi i materiali