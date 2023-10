Corso sullo svezzamento per neo-genitori

Sei un genitore e stai attraversando lo svezzamento in famiglia? Stai vivendo con ansia questo periodo? Non sai come organizzare i pasti in famiglia?



Partecipa al nostro incontro di formazione, sabato 28 ottobre dalle 10 alle 12.30 nello studio di Mimabo in via Egadi, 5 (zona Washington a Milano).



In questo incontro potrai capire come…

-Organizzare i pasti in famiglia e per il tuo bimbo/a

-Vivere con più serenità questo periodo

-Far sperimentare i vari sensi del tuo bimbo/a

-Vivere con gioia e piacere la sua crescita

…e tanto altro!



Nicola Maria Palini, nutrizionista, e Arianna Terrana, psicologa, ti aiuteranno ad affrontare questo periodo con tanti consigli utili.



Iscrizione per 1 genitore: 59 euro

Iscrizione per 2 genitori: 79 euro



Per iscriversi inviare una mail a: bionutrizionista.palini@gmail.com