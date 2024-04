Corti da Oscar 2024

WeShort presenta i corti Oscar 2024! Vincitore e candidati ti aspettano per una rassegna di corti d'animazione e live action da vivere sul grande schermo.

Di seguito la programmazione dei corti:

programamzione corti animazione 7 e 8 Maggio h. 19.30

LETTER TO A PIG

Un ricordo traumatico di una sopravvissuta all'Olocausto trasporta una giovane studentessa in un viaggio interiore.

NINETY-FIVE SENSES

Un'ode ai cinque sensi del corpo realizzata da un uomo a cui resta poco tempo per goderne.

OUR UNIFORM

Una ragazza iraniana racconta i suoi ricordi della scuola sulle pieghe e sui tessuti della sua vecchia uniforme.

PACHYDERME

Come ogni estate, Louise rimane dai nonni in campagna per qualche giorno durante le vacanze. Ma nella casa si nasconde un mostro.

WAR IS OVER! INSPIRED BY THE MUSIC OF JOHN & YOKO

Su un fronte della Prima Guerra Mondiale, un piccione viaggiatore consegna messaggi tra due soldati che stanno giocando una partita a scacchi, ignari di essere su fronti opposti.

WILD SUMMON

Un film fantasy di storia naturale che segue il drammatico ciclo di vita del salmone selvatico in forma umana.

I'M HIP

Un gatto egocentrico, mentre canta e balla un pezzo jazz, proclama con orgoglio e ironia la propria "figaggine". Ma il resto del mondo non sembra molto convinto.

Durata spettacolo: 81 minuti

programamzione corti Live Action 7 e 8 Maggio h. 21.30

THE AFTER

Un autista, in lutto per la perdita della sua famiglia, un giorno carica una famiglia che lo aiuterà inaspettatamente ad affrontare il proprio passato.

INVINCIBLE

Ispirato a una storia vera, Invincible racconta le ultime 48 ore della vita di Marc-Antoine Bernier, un ragazzo di 14 anni alla disperata ricerca della libertà.

KNIGHT OF FORTUNE

La perdita di una persona cara, il lutto, il rischio di vedere la pelle diventare gialla e una bara sono troppo per Karl da affrontare. Ma non dovrà farlo da solo.

RED, WHITE AND BLUE

Una madre single in difficoltà economica scopre di essere incinta. Ha bisogno di abortire, ma per farlo è costretta a uscire dallo Stato.

THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR



Durata spettacolo: 140 minuti