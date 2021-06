Proiezione gratuita dei migliori cortometraggi premiati all'Integrazione Film Festival.



Sono aperte le prenotazioni per un evento a cui pensiamo da parecchio, e a cui abbiamo lavorato nell'ultimo mese.



Si tratta di CORTI IN GIARDINO. Si terrà il 1 luglio alle 21:00, giorno in cui il nostro giardino si trasformerà in un cinema all'aperto.



Proietteremo 4 dei corti premiati all'IFF - Integrazione Film Festival - I'm Fatou, Playground Addiction, Bataclan, Il mondiale in piazza - e a introdurli ci sarà Barbara Sorrentini, giornalista e voce di Radio Popolare.



4 cortometraggi d'autore e un unico tema, quello dell'integrazione, trattato con taglio serio, divertente, documentaristico, narrativo. Un tema dalle mille sfaccettature - come sempre lo sono i temi fondamentali - forse difficile da afferrare, ma invece semplice da cogliere, e forse proprio a questo serve il cinema.



La serata inizia alle 21:00, l'ingresso è GRATUITO ma i posti sono limitati, ed è necessario prenotarsi.

