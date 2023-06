Corti in giardino. proiezione dei corti vincitori di integrazione film festival 2023

Anche quest'anno prosegue la collaborazione fra iBVA e IFF - Integrazione Film Festival.



Il 22 giugno, in una magica serata di cinema all'aperto, saranno proiettati in anteprima a Milano il corto e il documentario vincitori dell'edizione 2023 dell'ormai famoso festival cinematografico bergamasco.



Si tratta di A.O.C., di Samy Sidali (18 min.); e di MAKA, di Elia Moutamid (52 min.).



Il primo, tratto da una storia vera, racconta con leggerezza e ironia la storia di una famiglia che decide di francesizzare il proprio nome. Il secondo, racconta la ricchissima vita di Geneviève Makaping, antropologa, attivista e prima telegiornalista nera d'Italia.



Si inizia alle 19:30 con un aperitivo solidale, alle 21:00 lo stesso Moutamid sarà presente per introdurre il suo docufilm, alle 21:30 il via alle proiezioni.



Appuntamento in via Santa Croce 15. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata su www.ibva.it