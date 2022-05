Cortili creativi a San Siro, l'evento per scoprire il quartiere attraverso l'arte

Nel quartiere, per il quartiere. Il 4 e 5 giugno i milanesi potranno andare alla scoperta di San Siro tra workshop e opere sitespecific organizzati attraverso il progetto "Cortili creativi a San Siro".

Si tratta, spiegano gli organizzatori di "Casa Testori", di un "intervento articolato nello spazio e nel tempo, per poter permeare il territorio su cui insiste, grazie al coinvolgimento attivo degli abitanti del quartiere. I cortili come grandi spazi di convivenza, intuizione importante nella progettazione architettonica del quartiere San Siro: spazi che nel progetto diventano luoghi di lavoro per le tre artiste - Marta Carenzi, Martina Cioffi, Marika Pensa - chiamate a proporre percorsi partecipati, resi possibili grazie alla rete associativa del territorio".

Così sabato e domenica, grazie alla collaborazione con il comitato di quartiere San Siro, la scuola di italiano Punto.it, Propositi di Filosofia e Qubi Selinunte, saranno appuntamenti artistici - dalla fotografia alla scultura passando per la lettura - nei cortili di San Siro.

Questo il programma completo:

4 giugno ore 11 - 17 | 5 giugno ore 14 - 19

Marta Carenzi - Volti come luoghi

Esposizione del reportage con a tema i cortili Aler e in particolare i loro custodi, presenze imprescindibili per garantire non solo l’ordine nei luoghi, ma per stabilire buone relazioni tra gli abitanti. Il reportage è presentato sotto forma di trittici che saranno conclusi da immagini delle statuette della Madonna, altra presenze costanti e silenziose in tutti i cortili, immagine rispettata e curata da tutti, al di là dell’appartenenza religiosa. La scelta di esporle nelle vetrine di Casa di Comunità è per sottolineare l’importanza del nuovo polo socio - sanitario territoriale creato in collaborazione con Aler, che con la presenza dei Community manager e un Ambulatorio aperto a tutti, si propone di migliorare la qualità della vita degli abitanti dei quartieri portando nuove funzioni sociali.

Vetrine Casa di Comunità Aler - Piazzale Selinunte

Esposizione delle foto realizzate dai ragazzi del Colibrì all’interno del laboratorio di Fotografia tenuto da Marta Carenzi.

Il laboratorio ha voluto calare un gruppo di ragazzi nei panni di fotografi che, dopo essere stati formati, hanno realizzato con mezzi propri - macchine fotografiche o smartphone - i loro ritratti e quello dei loro educatori. Seguendo infine l’allestimento della loro mostra.

Martina Cioffi - Un Giardino Sotterraneo Segreto

Opera site-specific, laterizi, tondini, smalti, dimensioni ambientali.

L’artista ha pensato un’installazione per uno dei luoghi più carichi di storia del quartiere: il bunker antiaereo perfettamente conservato nel cortile di Via Preneste 4. Partendo dal mattone, modulo d’argilla simbolo dell’abitare umano e forzandone la rigida forma fino ad assumere sembianze vegetale, l’artista reinterpreta lo spazio del bunker trasformandolo in un impossibile “giardino” sotterraneo. Il paesaggio che attendeva fuori dal rifugio antiaereo chi vi si rifugiava durante i bombardamenti era fatto di detriti, idealmente queste macerie sono stati i “semi” che hanno fatto germogliare questo giardino.

Bunker nel cortile di Via Preneste 4.

4 giugno alle ore 17

Marika Pensa - Un viaggio intorno al mondo Lettura espressiva: poesie, canzoni, musiche da tutto il mondo con le donne della scuola di italiano di Punto.It. Il cortile, luogo di intimità e condivisione, accoglie un percorso sonoro nel quale il pubblico potrà ascoltare brani di canzoni, testi e poesie provenienti da diverse parti del mondo, lette in lingua originale e tradotte in italiano, sotto la guida dall’attrice Marika Pensa. A fare da sfondo a questo viaggio intorno al mondo sarà il tema dell’albero che, con le sue radici, rievoca l’atmosfera dei luoghi del cuore e con i suoi rami ci invita a tendere al cielo, all’infinito.

Cortile di Via Paravia 82.

4-5 giugno dalle 14.00 alle 16.00

Durante le due giornate dell’evento finale sarà possibile seguire Laboratorio aperto a tutti di modellazione con l’argilla e decorazione con “engobbi” tenuto da Martina Cioffi

Comitato di San Siro - Via Paravia 80.

4 giugno dalle 12 alle 17

Le guide di quartiere, classe 3H del Boccioni, formate da Propositi di filosofia, condurranno il pubblico alla scoperta del quartiere e dei lavori dei laboratori e delle artiste.