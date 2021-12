Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano E' arrivato il momento dei mercatini di Natale, con uno spettacolo a teatro in grado di farci tornare bambini

Che cosa fare in questo week-end a Milano, già in pieno clima natalizio?

La mia scelta ricadrà sicuramente sullo Schiaccianoci al Teatro Arcimboldi, uno degli appuntamenti imperdibili di questo periodo magico in città. Tra i soldatini e le danzatrici in splendidi tutù, rivivere le emozioni di quando ero bambina è un lusso che, per una sera, voglio concedermi.

Seconda tappa alla Casa di Babbo Natale a Melegnano, dove tornano ad accendersi quasi cinquecento mila Led: un vero spettacolo da ammirare all'esterno (e, per me, un'occasione unica per imparare a decorare casa come si deve sotto Natale).

Infine, non può mancare di certo un giro ai numerosi mercatini di Natale in città: dal mercatino in Duomo, con oltre 65 chalet in legno, a quello dei Bagni Misteriosi, un vero e proprio villaggio dedicato al Natale. Senza dimenticare il mercatino solidale di Sos Bambini allo Spazio Orso, con giocattoli didattici e creazioni di artigianato. Perchè quando fai un regalo e fai anche del bene, allora sì che sta arrivando davvero il Natale.