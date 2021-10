Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

"Ogni sabato mattina, quando sorge il sole, non importa che tu sia una persona attiva o pigra, l'importante è che se sei a Milano inizi a correre". Mai come questo week-end gli eventi da scoprire in città sono molti e, se una scelta è doverosa, avere in mano un'agenda (e delle scarpe comode ai piedi) può comunque essere di aiuto.

Nel mio fine settimana scoprirò sicuramente Wildlife Photographer of the year, uno dei miei appuntamenti preferiti in città, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, che da quest’anno è ospitata nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati: un'ottima occasione per ricordarmi - e ridordarci - dell'incredibile potere della natura, e della sua straordinaria bellezza.

Dal centro a zona Tortona, in un giro di tram, per ammirare The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani. Un percorso ricco di moodboard, video e abiti che rappresentano il manifesto dell'opera di uno dei più grandi stilisti al mondo. (Poi magari per me, un po' profana della moda, sarà anche la volta buona per scoprire se, alla fine, il blu scuro abbinato al nero non è poi così male).

Infine, tappa obbligata ad uno dei numerosi appuntamenti della Miano Wine Week, la settimana dedicata al buon bere, con degustazioni e incontri aperti a tutti. Il mio amore per un buon calice di vino non corrisponde esattamente ad una grande conoscenza del settore enologico, e magari questa è la volta buona per imparare. (E superare una volta per tutte l'ignobile figura ad un corso di degustazione di quache anno fa, quando chiesero a tutti i partecipanti di descrivere gli aromi del vino che stavano assaggiando. Qualcuno disse "albicocca", e il docente annuì. Qualcun altro disse "miele", e il docente si complimentò. Io, persa nel vuoto, azzardai un "pesca". "No, la pesca proprio no").