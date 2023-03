Cosa manca all'unione europea per essere una autentica unione?

Che cosa manca all’UNIONE EUROPEA per essere una vera unione ?





Relatore



Prof. Giulio Tremonti

Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati







Lunedì 27 marzo 2023

Ambrosianeum

Via delle Ore 3 , Milano







I Circoli Culturali Giovanni Paolo II proseguono, in questo ciclo di conferenze, all’approfondimento del tema Europa .



L’incontro qui proposto è dedicato all’Unione Europea, o meglio a ciò che tuttora manca all’Unione Europea per essere una vera e propria Unione, e si avvale di un relatore d’eccezione, il Prof. Giulio Tremonti , che per il campo di attività professionale e per la rilevanza dei ruoli politici ricoperti ha goduto e continua a godere di un privilegiato punto di osservazione al riguardo.

Potremo pertanto ascoltare le autorevoli riflessioni del Prof . Tremonti , che sarà disponibile anche a rispondere a domande del pubblico.



Prof. Giulio Tremonti

Attività accademica e professionale

professore universitario dal 1974, è stato ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università’ di Pavia.

Avvocato patrocinante in Cassazione, è senior partner dello Studio legale Tremonti e Associati.

È stato Visiting Professor presso l’Institute of Comparative Law della Oxford University.

Condirettore della “Rivista di Scienza della Finanze e Diritto Finanziario “.

È membro per la classe di Scienze Morali dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

È Presidente di Aspen Institute Italia.

Autore di varie pubblicazioni - le più recenti : “Globalizzazione. Le piaghe e la cura possibile” (2022) ; “ Le tre profezie - Appunti per il futuro” (2019) . Ha partecipato a numerosi dibattiti e conferenze in Italia e all’estero e pubblica i suoi articoli sul Corriere della Sera.



Attività politica

È Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati.

Membro del Parlamento Italiano dal 1994 al 2017 , è stato Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Vicepresidente della Camera dei Deputati.





L’incontro si terrà in presenza Lunedì 27 marzo 2023 ore 19,30 - presso l’Ambrosianeum, Via delle Ore 3 - Milano.

La conferenza rimarrà visibile in seguito sul canale YouTube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II.





Per informazioni: circoligp2@gmail.com