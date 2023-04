Fuorisalone 2023, gli eventi da non perdere in Isola

Con il Fuorisalone tornano a Milano anche gli eventi dell'Isola Design District, con progetti ed installazioni che coinvolgeranno centinaia di designer internazionali, studi di progettazione e artigiani.

Scopriamo qui gli eventi imperdibili dal 17 al 23 aprile.

Green Island e l'eco-design

Si inizia con il programma internazionale Green Island, da sempre attivo nelle zone in forte espansione culturale e urbana, propone in questa 21° edizione l’installazione speciale realizzata dal designer Antonio Scarponi.

Un percorso di eco-design, ingredienti e botanica per la Milano Design Week, dal 17 al 23 Aprile, creato appositamente per la Stazione di Porta Garibaldi.

L’idea è un chiosco-cucina pop-up, mobile, leggero e multiuso in legno certificato, intorno al quale ruotano una serie di attività per il pubblico: luogo di scambio e di incontro, presentazione di cocktail alle erbe, letture di ricette inedite, eventi e performance, essenze e fioreria. L’installazione sarà poi riproposta a Scuole d’Arte e Design, dove servirà come progetto di condivisione per giovani e studenti.

Plastic Culture, le opere del Designer Sociale Marco

La bioplastica dalle serre verticali è invece al centro dei lavori del Social Designer e ricercatore Marco Federico Cagnoni, che propone un’innovativa produzione di bioplastica estratta dal lattice di vegetali noti quali: il tarassaco e la cicoria. Questi vegetali hanno la caratteristica di crescere rapidamente e di adattarsi facilmente a varie condizioni climatiche. Le piante selezionate vengono coltivate in serre verticali, al fine di evitare l’uso dei pesticidi e ridurre il consumo idrico fino al 90% rispetto alle culture tradizionali.

Nel 2019 ho ottenuto la prestigiosa borsa di studio Olandese degli Stimuleringsfond che mi ha permesso di collaborare con il dipartimento di Microbiologia e Botanica dell'Università di Utrecht. L'obiettivo della ricerca è stato quello di produrre un materiale biodegradabile "non estrattivo", noto come il Caucciù, che verrà impiegato come alternativa alle plastiche usa e getta di origine fossile. Il resto della pianta, foglie e radici, essendo commestibili ed altamente nutrienti, verranno recuperate e vendute separatamente come risorsa alimentare.

Rising Talents

Infine, vale la pena menzionare il Rising Talents, a cura di Wisse Trooster che ha selezionato cinque ex allievi della Design Academy di Eindhoven (1-6m2, Brogen Berwick, Jiin Yoon in foto, Pepe Valenti, and Studio Kloumi).