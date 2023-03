Cose di ogni giorno di David Norisco. Con Denny Mendez e Francesco Branchetti. Regia di Francesco Branchetti.



In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata, sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi, hanno una figlia sposata e un figlio laureato. In questo organizzato mondo borghese qualcosa si inceppa, niente di eccezionale, ma come tutte le situazioni diverse fa saltare l’equilibrio quotidiano. Naturalmente sarà la madre, che è l’elemento affettivamente più fragile, a gestire con spirito aperto la paventata separazione della figlia e l’inattesa confessione del figlio. Il Padre, commercialista di successo, vive le situazioni con la foga canina di chi sente tremare la terra sotto i piedi della propria famiglia. In tutto questo un’affettuosa cameriera dagli amori sempre sbagliati, assiste combinando altri guai. Lo scorrere della vita familiare non distrugge, ma trasforma i rapporti ben organizzati in rapporti più scoperti dove ognuno ritrova la sua dimensione vera ricomponendo così il nucleo sorretto dall’affetto di sempre. Se ci fosse una morale direi che niente è come noi la vediamo e vogliamo, ogni persona o situazione ha delle diversità che l’affetto e l’amore costruttivo possono benissimo ricomporre.



Lo spettacolo vede in scena anche Isabella Giannone e José De La Paz. I costumi sono di Clara Surro, le scene di Andrea Franculli, le musiche di Pino Cangialosi.



Francesco Branchetti è un attore e regista di successo di film, serie e produzioni teatrali. Fra i più annoverati dal pubblico sono senz'altro Un medico in famiglia, Una donna per amico, Elisa di Rivombrosa, Cronache del terzo millennio e Le ombre rosse.



Denny Mendez è nata a Santo Domingo il 20 luglio 1978, si trasferisce in Italia all'età di 11 anni, andando ad abitare a Montecatini Terme. Sale alla ribalta nel 1996 vincendo il titolo di Miss Italia e si classifica quarta a Miss Universo 1997. Intraprenderà poi la carriera di modella professionista e, in seguito, quella di attrice, studiando per lungo tempo con Francesca De Sapio presso il Teatro Duse di Roma e con Ivana Chubbuck a Los Angeles. Nel 2003 ha recitato nel film Il ronzio delle mosche e nella fiction Chiaroscuro, insieme a Nino Manfredi. Dal 2003 al 2005 è stata nel cast della soap opera Un posto al sole, nel ruolo di Barbara Cifariello, per cui vincerà anche il premio "Arechi d'oro" al Festival del cinema di Salerno. Ha avuto una piccola parte nel film Ocean's Twelve (2004), di Steven Soderbergh, e in un episodio della fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof! (2007). Ha avuto una piccola parte nel film Speed Kills con John Travolta e una campagna mondiale come testimonial per una nota marca di orologi, insieme all'attore Gerard Butler. Nel 2019 ha una piccola parte nel film Trading Paint - Oltre la leggenda con John Travolta.



Per informazioni o acquistare i biglietti inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100. Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto 10€ (under 18, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.)

• abbonamento SMART 4 spettacoli a scelta 44€



Anche quest’anno è forte la nostra volontà di dare un chiaro segnale di diffusione del teatro mantenendo il costo dei biglietti a soli 12€ e cercando di promuovere il teatro tra i giovani proponendo la riduzione a 10€ anche per gli under 18.



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!