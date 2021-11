Costa presenta dal vivo “Lasciando tutto in disordine” il primo disco solista

Mercoledì 10 novembre, alle 22.00, presso il Garage Moulinski di Milano, Costa presenta il suo primo disco solista, “Lasciando Tutto in Disordine”, uscito nel 2021 per FioriRari.

Costa (Stefano Costantini) cantautore romano, già musicista e autore degli STAG, sarà accompagnato dal vivo da Giuliano Vozella che ha prodotto, mixato e contribuito alla stesura di alcuni brani dell’album, dall’autunno disponibile anche in vinile accompagnato dal nuovo singolo e video “SMS”

Seguirà la tappa romana presso Le Mura per suonare dal vivo un lavoro in cui la forma canzone classica si mischia ad una produzione particolareggiata nel quale la voce, spesso filtrata e lavorata, e gli strumenti veri, sempre presenti, sono costantemente sostenuti da una forte componente elettronica e sperimentale sia nelle canzoni che nelle tracce strumentali, con influenze che vanno da Bon Iver a Dave Matthews, passando per i Beatles, Bruno Major e Andrea Laszlo De Simone.

Un album di ripartenza, frutto di quel momento in cui si decide di prendere e partire senza curarsi troppo di quello che è stato, lasciandosi tutto alle spalle, accettando le difficoltà del cambiamento e la paura del rischio. È il viaggio di Costa da Roma a Milano, città in cui lo ha accolto proprio Vozella.



BIOGRAFIA COSTA



A fine 2020 esce il suo primo singolo "Antipodi", mentre il 27 Aprile 2021 pubblica il nuovo brano "Talisker" che anticipa il primo disco solista “Lasciando Tutto in Disordine” uscito nel 2021 per FioriRari. “SMS” è il nuovo singolo che accompagna la pubblicazione in vinile del disco e le due date di presentazione dell’album a Milano e Roma nell’autunno 2021.