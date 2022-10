Covid e osteoporosi, cosa abbiamo imparato sulla prevenzione

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa dell'osteoporosi ogni tre secondi si verifica una frattura da fragilità. La più grave di queste e cioè la frattura del femore è caratterizzata da gravi conseguenze sanitarie: si stima che fino al 20% dei soggetti vada incontro al decesso nell'anno successivo e che circa la metà dei pazienti fratturati presenti una disabilità permanente.

Neanche durante la fase pandemica si è ridotta l’affluenza delle fratture di femore negli anziani. Presso l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO di Milano ne sono state ricoverate e operate oltre 1.000 all’anno con una media di circa 3 al giorno, che è risultata doppia rispetto agli anni precedenti. Questi dati impongono una maggior attenzione nella prevenzione dell’osteoporosi post-menopausale in ragione del fatto che il processo di perdita di massa ossea e quindi il progressivo instaurarsi di una fragilità scheletrica coincide con l’inizio della menopausa.

In occasione della Giornata mondiale dedicata all’Osteoporosi, 20 ottobre, è doveroso ricordare che indagini diagnostiche corrette e precoci e un adeguato trattamento portano a una significativa riduzione della fragilità scheletrica e dell’incidenza delle fratture. Allo stesso modo, esistono oggi trattamenti in grado di ridurre significativamente il rischio che una paziente che ha già subito una frattura da Osteoporosi vada incontro a successive fratture da fragilità.



L'accesso è gratuito, previa prenotazione inviando una mail a ufficiostampa@asst-pini-cto.it oppure chiamando il numero 0258296696.