Craft&spring inaugura il pop up store dedicato alla primavera di Ta-Daan

Ta-daan.com, content e-commerce di artigianato contemporaneo, inaugura il suo pop-up store di primavera: Craft&Spring sarà infatti l’evento che celebra l’artigianato contemporaneo e avrà luogo dal 21 al 24 marzo 2024 presso MAUÁ, in Corso Garibaldi 38.



Lo shop è ospitato da MAUÁ Powerframe, un brand di bici elettriche milanese che, attraverso l’osservazione della società contemporanea e la ricerca in tecnologie avanguardistiche, offre soluzioni sostenibili e innovative nel mondo bike, dando vita a prodotti per il cittadino moderno e la sua mobilità.



Il pop-up inaugura ufficialmente il 21 Marzo alle 18.30, con un opening party free entry su registrazione, a questo link, e proseguirà da venerdì 22 a domenica 24 dalle 10:00 alle 19:00. Giovedì 21 la protagonista sarà Gabriella Ferrazzano di MUSAE Studio, con uno show-crafting di decorazioni personalizzate dei suoi piatti estrosi. Insieme a lei, durante i 4 giorni, ci saranno Michele Carta di Incartato Ceramics, brand made-in-italy di ceramiche, che sabato 23, dalle ore 16:00 alle 19:00, terrà uno show-crafting in cui saranno personalizzate delle tazze e Giulia Tamburini, artista di gioiello contemporaneo.



All’interno del temporary store sarà possibile acquistare e toccare con mano una selezione di prodotti contemporanei, sostenibili e rigorosamente fatti a mano, dagli accessori all’home decor passando dall’abbigliamento al gioiello, realizzati attraverso una produzione etica, che rende ogni creazione un investimento di valore sia per il cliente che per il pianeta.



Nato nel 2020 come magazine digitale, ta-daan.com è diventato un punto di riferimento internazionale per quanto riguarda artigianato, creatività e sostenibilità, con una solida community di oltre 250 mila persone e un network di più di 5000 artigiani, provenienti da tutto il mondo. Obiettivo principale della start-up, fondata da Roberta Ligossi, Sara Pianori, Costanza Tomba e Valeria Zanirato, è quello di sostenere e supportare attivamente la nuova generazione di artigiani attraverso lo storytelling e la creazione di contenuti, così come l’ideazione di pop-up store per permettere al pubblico di incontrare dal vivo i volti che si nascondono dietro alla produzione dei prodotti.



INFO UTILI

Quando: 21 - 24 marzo 2024

Orari di apertura: da mercoledì 22 a domenica 24 - dalle ore 10:00 alle ore 19:00



Dove: Corso Garibaldi 38, 20121 Milano (presso MAUÁ Powerframe E-bikes)