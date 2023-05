Arriva la seconda edizione di Crazy Week a Milano

iSemprevivi, associazione attiva dal 2009 per la cura e il reinserimento sociale di persone con disagio psichico e psichiatrico, presenta per il secondo anno consecutivo la “CRAZY WEEK”: 5 giorni di attività ludiche ed eventi formativi con l’obiettivo di condividere la propria realtà e di incentivare pubblico e privato a prestare attenzione ai segnali di malessere che possono manifestarsi soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Anche questa seconda edizione si svolgerà principalmente in Piazza Wagner, sede centrale dell’Associazione, che per l’occasione vedrà personaggi di spicco. Già da qualche anno alcuni nomi noti affiancano l’Associazione attraverso il loro sostegno e la loro attiva partecipazione come Nicola Savino, Andrea Cherchi, Chicco Sfondrini: immancabili, hanno assicurato la loro presenza anche nella settimana di maggio. Inoltre, visto il successo di alcuni appuntamenti dell’edizione precedente, l’Associazione annuncia con gioia il ritorno dell’Orchestra Popolare della “Notte della Taranta”, dello StreetFood salentino promosso dal Civico27 di Uggiano La Chiesa e della magia dell’Orchestra AllegroModerato che quest’anno sarà accompagnata dai ballerini di danza classica. Dopo aver messo in scena il suo spettacolo “Up&Down”, anche Paolo Ruffini rinnoverà la sua partecipazione incontrando, in maniera particolare i giovani, sul tema “La possibilità di essere diversi”. Le novità del 2023 non sono poche e la portata di certi ospiti è davvero grande: ad essere protagonista del convegno “Il senso del buon vivere” sarà Ambra Angiolini. E poi tanta nuova musica, con i concerti degli Accasaccio e degli StreetClerks; tanta arte con lo spettacolo di Nadia Scherani del Laboratorio Musical LAB e poi quello de iSemprevivi, anche quest’anno a cura di Corrado Gambi, dal titolo “La piccola bottega degli orrori”. Una giornata sarà poi dedicata allo sport. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, la Crazy Week si sposterà all’Arena di Milano per un torneo di calcio tra diverse squadre del terzo settore “Siamo veramente orgogliosi di dare vita a questa seconda edizione della Crazy Week: il sostegno che abbiamo ricevuto e il tifo che la comunità ha manifestato rispetto a questo evento ci hanno dato la fiducia necessaria affinché la macchina della Crazy Week iniziasse a ingranare. Ed effettivamente, tra sponsor e personaggi, ancora una volta siamo rimasti felicemente stupiti dell’entusiasmo con cui le nostre proposte sono state accolte. Interpretiamo ciò come un evidente segnale di apertura al mondo della sanità mentale, che permetterà così riflessioni e dialoghi costruttivi” commenta Don Domenico Storri, presidente e fondatore dell’Associazione. Nei suoi anni di attività, iSemprevivi ha realizzato progetti e raggiunto traguardi, anche grazie al supporto della comunità di San Pietro in Sala, di pubblici e di privati: insieme hanno visto crescere l’Associazione giorno dopo giorno. In conclusione, la direttrice de iSemprevivi Simona Police ha aggiunto: “Il coinvolgimento delle persone è sempre stata chiave fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi e per la concretizzazione dei percorsi di integrazione e cura dei nostri ragazzi. Questa seconda edizione è una nuova occasione per manifestare interesse e consapevolezza sull’importanza della salute mentale, in tutti gli ambienti sociali. Un grazie speciale a tutti gli sponsor che hanno creduto a questa iniziativa offrendoci anche un aiuto economico”.