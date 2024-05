Crazy week 2024

Da sabato 25 a venerdì 31 maggio 2024 torna a Milano la Crazy Week: un ricco programma d’incontri, spettacoli e musica promosso dall’associazione iSemprevivi, attiva per la cura e il reinserimento sociale di persone con disagio psichico e psichiatrico.



Disagi e malattie mentali? Ancora oggi, sono quasi un tabù. Un argomento difficile da affrontare, per molti quasi sconosciuto: e se la chiave fosse quella di approfondirlo con un approccio ludico, curioso e narrativo, per parlare al cuore delle persone? Torna per questo la terza edizione di Crazy Week: promossa a Milano dall’associazione iSemprevivi per proporre uno spazio di conoscenza, riflessione e discussione sull’impatto che lo stigma nei confronti di persone con disagi mentali ha tutt’ora sulla società.



Un evento nato con un obiettivo preciso: sensibilizzare ai temi della salute mentale, della legalità, del rispetto delle differenze di genere e del bene comune. Ma anche stimolare ogni area della società - dal pubblico al privato - a portare sempre più attenzione ai segnali di malessere giovanile e adolescenziale. Come? Attraverso una settimana d’incontri aperti al pubblico, coinvolgendo giovani studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado fra convegni aperti alla cittadinanza, concerti, spettacoli teatrali e attività sportive.



Una kermesse che tornerà ancora una volta nella parrocchia San Pietro in Sala di Piazza

Wagner 2, sede dell’associazione iSemprevivi: realtà nata nel 2005 per la riabilitazione di adolescenti e adulti affetti da diverse forme di disagio mentale, con lo scopo di produrre un cambiamento tangibile nell’ambiente psicosociale.



Dal 25 al 31 maggio, in Piazza Wagner, si alterneranno così momenti di discussione e intrattenimento per coinvolgere grandi e piccini con tante attività: affrontando tematiche come L’identità di genere. La questione della disforia, e poi una tavola rotonda su Le aziende per il sociale, ma anche su L’impegno nel sociale per la cura della comunità. A incontrarsi fra questi importanti appuntamenti saranno ospiti come Liliana Segre, la giornalista Daria Bignardi, l’attore Nicola Savino, Giovanni Caccamo e Alessandro Profumo.





spontaneità, coinvolgendo ogni ospite in questa importante strada verso il cambiamento. Alternati a workshop sull’inclusione con giovani studenti e artisti di strada, ma anche attività sportive, spettacoli teatrali e concerti, deliziandosi con tante specialità di street food salentino. Aperto tutti sarà anche il gran debutto della Crazy Week 2024: sabato 25 maggio, alle 21.15, la prima sera animerà l’Arco della Pace con un concerto d’orchestra popolare della “Notte della Taranta”. Ospite speciale Nicoletta Manni, nuova Étoile del Teatro alla Scala.