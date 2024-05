Crazy Week 2024: a Milano una settimana di incontri aperti al pubblico

Disagi e malattie mentali? Ancora oggi, sono quasi un tabù. Un argomento difficile da affrontare, per molti quasi sconosciuto: e se la chiave fosse quella di approfondirlo con un approccio ludico, curioso e narrativo, per parlare al cuore delle persone? Da sabato 25 a venerdì 31 maggio 2024 torna a Milano la Crazy Week con un ricco programma d’incontri, spettacoli e musica.

Crazy Week, la terza edizione nel cuore di Milano

Giunta alla sua terza edizione, Crazy Week è promossa in città dall’associazione iSemprevivi, attiva per la cura e il reinserimento sociale di persone con disagio psichico e psichiatrico. L'evento vuole proporre uno spazio di conoscenza, riflessione e discussione sull’impatto che lo stigma nei confronti di persone con disagi mentali ha tutt’ora sulla società.

Obiettivi

Come sensibilizzare ai temi della salute mentale, della legalità, del rispetto delle differenze di genere e del bene comune? Ma anche, come stimolare ogni area della società - dal pubblico al privato - a portare sempre più attenzione ai segnali di malessere giovanile e adolescenziale? Attraverso una settimana d’incontri aperti al pubblico, coinvolgendo giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in convegni aperti alla cittadinanza, concerti, spettacoli teatrali e attività sportive. Una kermesse che tornerà ancora una volta nella parrocchia San Pietro in Sala di piazza Wagner 2, sede dell’associazione iSemprevivi: realtà nata nel 2005 per la riabilitazione di adolescenti e adulti affetti da diverse forme di disagio mentale, con lo scopo di produrre un cambiamento tangibile nell’ambiente psicosociale.

Programma e ospiti speciali

Dal 25 al 31 maggio, in piazza Wagner dalle 17.00 alle 00.00, si alterneranno così momenti di discussione e intrattenimento per coinvolgere grandi e piccini con tante attività: affrontando tematiche come l’identità di genere, la questione della disforia, e poi una tavola rotonda su Le aziende per il sociale, ma anche su L’impegno nel sociale per la cura della comunità. Ad incontrarsi in questi importanti appuntamenti saranno rinomati ospiti come Liliana Segre, la giornalista Daria Bignardi, l’attore Nicola Savino, Giovanni Caccamo e Alessandro Profumo.

Saranno momenti di riflessione comune pronti a lanciare nuove sfide fra pensieri profondi, sorrisi, ironia e spontaneità, coinvolgendo ogni ospite in questa importante strada verso il cambiamento. Alternati a workshop sull’inclusione con giovani studenti e artisti di strada, ma anche attività sportive, spettacoli teatrali e concerti, deliziandosi con tante specialità di street food salentino.

Aperto a tutti sarà anche il gran debutto della Crazy Week 2024: sabato 25 maggio, alle 21.15, la prima sera animerà l’Arco della Pace con un concerto d’orchestra popolare della “Notte della Taranta”. Ospite speciale Nicoletta Manni, nuova Étoile del Teatro alla Scala. Il programma completo è scaricabile al seguente link.

“Per noi è un grande onore - afferma la direttrice Simona Police - aprire questa terza edizione con una serata mai vista prima a Milano: la Notte della Taranta è un festival molto conosciuto nel mondo, con cui abbiamo avuto contatti in occasione delle vacanze dell’Associazione. Il loro concertone estivo a Melpignano (Le) attrae un numero enorme di persone; che l’Orchestra abbia scelto la Crazy Week per esibirsi a Milano sottolinea la loro sensibilità nei confronti della salute mentale. Non dobbiamo dimenticarci che la “pizzica” è un ballo terapeutico. Gli anni precedenti li abbiamo visti danzare in piazza Wagner, questa volta abbiamo deciso di superare i confini dell’oratorio e aprirci al pubblico milanese, per raggiungere il maggior numero possibile di persone”.

Maggiori informazioni su: www.isemprevivi.org; Facebook Associazione iSemprevivi Onlus; Instagram @isempreviviets.