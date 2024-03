Crea la Pasqua dei tuoi sogni

Tra una spassosa caccia alle uova, pulcini e coniglietti di cioccolato la Pasqua è un vero e proprio momento di gioia per i bambini. Si sa, c'è un'inconfondibile aria di trepidante attesa che aleggia nei giorni di Pasqua. I più piccoli, con occhi spalancati e sorrisi contagiosi, fremono per il momento magico in cui potranno finalmente scartare il loro uovo di cioccolato, ma sarà capitato a tutti, almeno una volta, di rimanere delusi dalla sorpresa. Città del sole ha pensato ad una soluzione.



Presso uno dei punti vendita Città del sole di Milano sarà possibile creare l’uovo perfetto per qualsiasi bambino, scegliendo tra le diverse uova di cartone, disponibili in varie dimensioni e con decorazioni uniche, da riempire con una vasta gamma di piccoli oggetti curiosi e affascinanti. Uno yoyo, un animale di plastica o peluche, uno strumento musicale in miniatura, una piccola trottola, un burattino a dito o un'automobilina sono solo alcune delle piccole idee per realizzare un uovo davvero sorprendente, a misura di bambino! La Pasqua è di tutti e quindi anche gli adulti potranno sbizzarrirsi con uova personalizzate, creando un regalo originale e inaspettato. Tra le proposte per adulti negli store Città del Sole, il set per far nascere una meravigliosa farfalla o piante curiose.