Crea la tua bomboniera laboratorio Libellula

Unisciti a noi per un evento divertente e creativo in cui potrai progettare la tua bomboniera! Lascia correre la tua immaginazione mentre crei una bomboniera unica e personalizzata per la tua occasione speciale. Il nostro laboratorio libellula è il luogo perfetto per dare libero sfogo al tuo lato artistico e creare qualcosa di veramente unico nel suo genere.Non perdere questa entusiasmante opportunità per creare un ricordo memorabile per il tuo evento. Iscriviti ora e preparati a diventare furbo!



Ti aspettiamo dalle 14 alle 17 whatsapp sempre attivo 3661334513 Alessandra



