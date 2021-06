Per celebrare un ritorno alla normalità, tutte le attività di via Pilo rimarranno aperte nella serata dell' 11 Giugno.

La via Pilo sta sviluppando una serie di attività commerciali fortemente legate alla creatività, al mondo dell'arte e dell'artigianato; potrete trovare negozi di design, galleria d'arte, bottega d'artisti, cosmesi coreana, antiquari accompagnati da ristoranti e vinerie per una serata in compagnia all'insegna della creatività.

La Creativity Street vi aspetta dalle ore 12.00 fino alle ore 22.00 di venerdì 11 giugno per questo primo appuntamento.

