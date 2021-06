Creativity street - Festa della via

Riprende, venerdi' 11 giugno , la festa di via Rosolino Pilo. Creata gia' nel 2014 per valorizzare gli artisti, i creativi e gli artigiani della via ,ora riapre in un rinnovato futuro di lavoro e di successi.

Via Rosolino Pilo è una piccola strada nello storico quartiere di Porta Venezia a Milano che, da sempre ,ha dato spazio ad attivita' creative. Pittori, scultori, gallerie d'arte ma anche artigiani del gesso, calzolai , fotografi ed antiquari. Alcuni sono ideatori di creazioni particolari ed uniche e dello stile Made in Italy apprezzato nel mondo.

Nella giornata di venerdi, dalle 12 alle 22 , ma con inaugurazioni alle 18, potrete entrare nei laboratori e nei negozi per vedere le lavorazioni ed assistere a dimostrazioni e spiegazioni delle professioni. Potrete far sosta nei bar e nei ristoranti e degustarne le specialita' culinarie ed anche brindare ad un roseo futuro per tutti!

