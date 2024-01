Cristiano Grim at Zinc Bar Milano

Dall'11 gennaio, presso lo Zinc Bar di Milano. A cura di Litostudio Milano



Cristiano Grim è un artista sperimentale, musicista, fotografo, scrittore con base a New York. È redattore di fakepress.org, cantante e tastierista delle band INTRZN e Wrong Beach, deejay e conduttore radiofonico con il nome di DJ REAL, proprietario e direttore del locale underground XPIZZA situato a Downtown Manhattan. La visione dei suoi lavori è incentrata sullo stravolgimento di ogni significato, sulla trasfigurazione delle forme comuni, sul risveglio dei sensi del pubblico, sull'esplorazione di tecniche DIY e di comunità utopiche/distopiche. Improvvisazione, ricerca e anarchia forgiano le sue performance. Ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, un master in Marketing e Comunicazione presso l'Accademia di Comunicazione di Milano e un workshop di recitazione presso il T. Schriber Studio di New York con Pamela Scott, il workshop su "Voice, Presence, and Storytelling", con Patsy Rodenburg.