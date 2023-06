MIEZ’A VIA porta lo spirito di Napoli a Milano: appuntamento il 21 giugno con street gastronomy, musica e design

Quale miglior ambasciatore della cultura partenopea di Voiello? Difficile dirlo. Non è quindi una coincidenza che il celebre marchio di pasta, dopo essere stato Main Sponsor per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, porterà i sapori dell'eccezionale cucina napoletana nel cuore di Milano.

Mercoledì 21 giugno, dalle ore 19:00 in poi, infatti, i Navigli diventeranno il suggestivo palcoscenico di MIEZ’A VIA, la festa in strada, ideata da Voiello, che incarna l'energia travolgente e unica di Napoli.

La festa di lancio di un nuovo formato di pasta

MIEZ'A VIA sarà una vera e propria festa aperta al pubblico di Milano, nonché l'occasione perfetta per poter assaggiare la Gran Penna Ruvida, il nuovo formato di pasta firmato Voiello.

Questa penna non è né liscia né rigata, bensì ruvida come una poesia. Realizzata esclusivamente con Grano Aureo 100% italiano, e trafilata al bronzo, si candida a diventare una delle icone della tradizione gastronomica napoletana.

A partire dalle 19:00, presso il piano terra della facciata di un palazzo dell’Alzaia Naviglio Pavese, al civico 2, i milanesi avranno l'opportunità di gustare la pasta nella street gastronomy di Voiello: ricette gourmet ideate per Voiello dallo Chef stellato Lino Scarallo, di Palazzo Petrucci a Napoli.

Come partecipare alla degustazione? Basterà registrarsi sul sito voiello.it/miezavia o inquadrare i QR code posizionati nelle installazioni vicine all'evento, nei giorni precedenti o la sera stessa. E giunti alla degustazione, i partecipanti saranno accolti da molte altre sorprese!

Cibo, insomma, ma anche musica: alle 21:30, i balconi del palazzo all'Alzaia Naviglio Pavese 2 si trasformeranno in palcoscenici inediti per DADA' – cantautrice che unisce la cultura napoletana alla world music, con influenze elettroniche – e Livio Cori – rapper e attore di origini napoletane, famoso anche per aver recitato nella serie Gomorra –, due artisti molto amati che hanno le loro radici proprio a Napoli.

Il Maestro di Cerimonia, invece, sarà Beppe Vessicchio, simbolo di una Napoli di grande valore culturale, capace di attraversare e unire generazioni diverse.

L'evento MIEZ'A VIA, inoltre, darà voce alle diverse forme di creatività partenopea attraverso le illustrazioni realizzate dai THE NAPOLITANERS, un collettivo di artisti campani. Queste opere saranno esposte nei giorni precedenti all'evento, nelle vicinanze della location, e rappresenteranno lo spirito delle feste napoletane, fatte di magia, musica e sapori.

infine, sempre per l’occasione sarà visibile in anteprima la capsule collection realizzata da i VIENMNSUONNO1926, un collettivo di giovani designer napoletani che, attraverso le proprie creazioni di moda, promuovono un nuovo immaginario dei rioni napoletani.

Insomma, MIEZ'A VIA sarà un evento speciale in cui espressioni differenti della cultura partenopea si intrecceranno per dar vita a un mix festoso ed esuberante, così da regalare una serata indimenticabile ai partecipanti dell’evento sui Navigli. Partecipa anche tu!