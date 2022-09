Cult live present: frisari, bivio, milanosport

1 ottobre 2022 CULT presenta all' Arci Bellezza CULT Live: una serata dedicata alla migliore musica emergente del panorama indie rock italiano.

Per l'occasione saliranno sul palco i biVio, nella loro prima data milanese dopo il live allo Sziget Festival di Budapest.

Insieme a loro Frisari e i Milanosport faranno scatenare il pubblico in un'atmosfera post-punk.



Tickets 5€ + ddp su Dice: https://link.dice.fm/Leaf3b5ecf24



Tessera Arci obbligatoria